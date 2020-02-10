Санкт-Петербург, , 12:12 — REGNUM Глава петербургского муниципалитета «Введенский» Олег Калядин, в квартире которого силовики нашли подпольное казино, подал в отставку. Заявление о сложении полномочий депутат, с 2009 года трижды избиравшийся в муниципальный совет от «Единой России», написал по собственному желанию.

Олег Калядин Mo58.ru

По данным «Интерфакса», новым главой МО «Введенский» избран Алексей Асанов. При этом сотрудникам МО до сих пор о столь драматичных переменах не сообщили. По крайней мер, об этом корреспонденту ИА REGNUM поведали в муниципалитете — об отставке главы Калядина там нет никакой официальной информации.

Пресс-служба городского парламента, где Калядин значился советником спикера Заксобрания, главного петербургского единоросса Вячеслава Макарова, а также пресс-служба петербургского отделения партии «Единая Россия» эти перемены пока никак не комментируют.

Напомним, в ночь на 8 февраля в квартире на Кронверкском проспекте силовики вскрыли металлическую дверь и обнаружили там незаконную игорную деятельность — столы для карточных игр, рулетку, игровые автоматы.

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Хозяин квартиры Олег Калядин говорит, что сдал ее и не знал, что в ней происходит. Между тем официально, по декларации 2018 года, апартаменты в 220 кв. метров, которыми Калядин только «пользовался», на 8/10 принадлежат супруге Калядина — депутату того же МО «Введенский» от «Единой России» Людмиле Калядиной.

Сразу после того, как казино было обнаружено, «Единая Россия» объявила, что Калядин будет немедленно исключен из партии. Резко осудил своего советника и Вячеслав Макаров, «несмотря ни на какие прошлые заслуги». О судьбе супруги Калядина комментариев не было.

Добавим, если полномочия сложит только сам Калядин, то это не будет означать довыборов в МО «Введенский», так как по его округу в совете будет заседать более двух третей депутатов.

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