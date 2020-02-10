Тбилиси, , 12:06 — REGNUM

Визит в США председателя парламента Грузии Арчила Талаквадзе одного из главных критиков нынешних грузинских властей, конгрессмена Адама Кинзингера, судя по его отзыву на результаты встречи с Талаквадзе, переубедить не смог, и конгрессмен по-прежнему настаивает на своем мнении.

Отклик на этот визит Адам Кинзингер опубликовал по традиции на своей странице в Twitter, и его моментально подхватили грузинские телекомпании и остальные СМИ.

Конгрессмен пишет, что у него была плодотворная встреча со спикером грузинского парламента и что на этой встрече они подтвердили свою приверженность общим целям грузино-американских отношений.

«Я ценю усилия председателя парламента Талаквадзе, который приехал к нам с визитом, чтобы обсудить значение нашего альянса», — сделал небольшой реверанс в сторону Арчила Талаквадзе американский конгрессмен.

Но дальше он сообщил, что после встречи с председателем парламента Грузии вновь побеседовал с различными вовлеченными в политический кризис партиями и сделал неутешительный вывод, что «между правящей партией и оппозицией остаются неурегулированные разногласия».

«Демократия — непростая вещь, и в то время как протестные выступления в свободных странах — это нормальное явление, они должны оставаться мирными. А также граждане должны быть уверены, что из судебная система будет справедливой для всех, независимой и свободной от политического влияния», — поучает грузинских политиков Кинзингер, больше делая акцент на обязательствах правящей партии.

По его мнению, для преодоления разногласий необходимо, чтобы на компромисс пошли все стороны, стремящиеся к демократии и свободе.

В заключение своего короткого послания конгрессмен как сопредседатель группы дружбы с Грузией в Палате представителей еще раз выражает поддержку прочным и длительным отношениям между двумя странами.

Как известно, визит председателя парламента Грузии в Вашингтон был запланирован и состоялся после серии критических писем в адрес нынешнего правительства Грузии с выражением недовольства из-за политической оппозиции, притеснений американских компаний, невыполнения обещаний по реформе избирательной и судебной системы. Этого не скрывали сам Арчил Талаквадзе и другие лидеры правящей «Грузинской мечты», которые подозревали, что критический тон посланий конгрессменов и сенаторов был продиктован теми «неправильными информациями», которые те получали от оппозиции, точнее от экс-президента Михаила Саакашвили и его соратников в Грузии.

Подводя итоги встреч с американскими законодателями, Талаквадзе заявил, что «Грузия имеет большую поддержку в Конгрессе США и в отношении Грузии там существует большое доверие и оптимизм». Судя по тону публикации Кинзингера, встреча с Талаквадзе лишь немного смягчила его наставнический тон, но переубедить не смогла.