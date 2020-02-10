Абакан, , 12:03 — REGNUM Высказывания спикера парламента Хакасии Владимира Штыгашева вносят раздор в общество. Такой вывод сделала комиссия «Единой России» по этике, назвавшая поведение Штыгашева недопустимым.

«Комиссия «Единой России» по этике оценила высказывания спикера парламента Хакасии Владимира Штыгашева как несоответствующие базовым принципам партии», — сообщили ИА REGNUM 10 февраля в пресс-службе партии.

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Уточняется, что материалы дела направлены в политсовет Хакасского регионального отделения ЕР «для вынесения партийного взыскания».

«Комиссия по этике осуждает поступок спикера парламента Хакасии Владимира Штыгашева и считает его недопустимым», — цитирует сайт партии ответственного секретаря комиссии партии по этике, замсекретаря Генсовета Евгения Ревенко.

По его словам, неприемлемо «спекулировать на национальном вопросе», тем более в год 75-летия Великой Победы.

«Мы считаем, что к Штыгашеву должно быть применено партийное взыскание», — подытожил Ревенко.

Как сообщало ИА REGNUM, выступая в январе на сессии парламента Хакасии, спикер Владимир Штыгашев заявил, что Иосиф Сталин депортировал население Калмыкии в 1943 году, чтобы спасти от расправы калмыков, воевавших на стороне вермахта в годы Второй мировой войны.

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Штыгашев подчеркнул, что пособники фашистов «были в каждой калмыцкой семье». Впрочем, позже он заявил, что его высказывания были вырваны из контекста и искажены.

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