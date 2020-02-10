Нур-Султан, , 12:00 — REGNUM Освободить от занимаемой должности заместителя акима (главы) Джамбульской области по социальным вопросам С. Курманбекову поручил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщили 10 февраля в пресс-службе главы государства.

Поручение акиму Джамбульской области А. Мырзахметову отдано в связи с допущенными беспорядками в Кордайском районе. Главе региона предстоит также уволить акима района Б. Байтоле.

Главе МВД поручено освободить от должности начальника департамента полиции Джамбульской области А. Оразалиева и начальника отдела полиции Кордайского района А. Айхимбекова.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 7 на 8 февраля в поселке Масанчи Кордайского района Джамбульской области произошли массовые беспорядки, в результате которых погибли десять человек и около 50 пострадали. Сожжены 25 частных домов, 41 автомобиль и еще 31 коммерческий объект.

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