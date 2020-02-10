Киев, , 11:59 — REGNUM На Украине издание «Страна.ua» опубликовало полный список сотрудников силовых органов, пострадавших на так называемом евромайдане в 2013—2014 годах.

Так, в документе значится 919 фамилий. В частности, во время стычки в Киеве в ночь на 30 ноября 2013 года пострадали 15 силовиков, они получили травмы разной степени тяжести, в том числе химический отек глаз.

Еще 140 правоохранителей пострадали 1 декабря, когда протестующие начали штурм администрации главы государства. Силовики были отравлены неизвестным веществом, также были переломы, потеря сознания от удушья, рваные раны и сотрясения мозга.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года сотрудникам спецподразделения «Беркут» пришлось разогнать участников так называемого евромайдана с Площади Независимости в Киеве ввиду того, что было необходимо начать работы по установке елки в преддверии новогодних праздников.

Сам факт разгона был использован в украинских СМИ для нагнетания общественно-политической обстановки и был использован в качестве предлога для призывов к дальнейшим массовым протестам в Киеве и других городах Украины.

В феврале 2014 года акция протеста переросла в государственный переворот. Вскоре силы, захватившие власть на Украине, развязали гражданскую войну в Донбассе.

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