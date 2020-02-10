Аддис-Абеба, , 12:02 — REGNUM В воскресенье, 9 февраля, в столице Эфиопии, Аддис-Абебе, был открыт 33-й саммит Африканского союза. Одной из основных повесток мероприятия стал призыв к солидарности африканских государств в интересах прекращения вооруженных конфликтов на континенте в 2020 году. Об этом передает RFI Kiswahili.

«На самом деле я верю, что все возможно», — прокомментировала повестку дня председатель комиссии Африканского союза Мусса Факи Махамат.

По словам репортеров, члены Африканского союза уже обсуждали эту повестку ранее, однако, как отмечают эксперты, конкретных шагов для прекращения боевых действий на континенте, среди которых — гражданские войны и систематические убийства, предпринято не было.

Со своей стороны, исполнительный секретарь комиссии Африканского союза Вера Сонгве заявила, что «по сравнению с 2005 годом, когда только в шести странах на континенте были отмечены боевые действия, через 15 лет мы наблюдаем увеличение числа очагов столкновений».

»Число стран, где наблюдались боевые действия, возросло с 7 до 21 в период с 2005 по 2018 год», — сообщили в Институте исследования мира в Осло.

Председатель Афросоюза назвал Ливию, Сомали, Мозамбик, регион Сахель, а также страны бассейна озера Чад основными очагами конфликтов на континенте.