Анкара, , 11:49 — REGNUM Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу совершит официальный визит в Черногорию, соответствующее заявление было опубликовано 10 февраля на сайте дипломатического ведомства.

«В ходе визита будут проработаны все аспекты двусторонних отношений, а также возможности дальнейшего расширения сотрудничества между Турцией и Черногорией», — говорится в заявлении министерства.

Также представители двух стран обсудят последние события в регионе, а также процесс вступления в Евросоюз.

Отношения Турции и Черногории оцениваются странами как дружественные, государства имеют тесные экономические и культурные связи.

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