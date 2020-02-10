Киев, 10 февраля 2020, 11:32 — REGNUM Представители Донбасса и Украины ведут переговоры о трёх новых участках разведения сил в Донбассе, заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк 9 февраля в интервью «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент).
Сроки нового разведения пока не названы.
Он подтвердил, что стороны рассматривают варианты отведения в районе железнодорожного моста возле Станицы Луганской, Новосёловке-2 и пункте пропуска Гнутово.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Украины заявил, что украинская сторона выступает против разведения сил вдоль всей линии соприкосновения.
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