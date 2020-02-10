Москва, , 11:31 — REGNUM Уверенность в успешном завершении строительства «Северного потока — 2» выразил замглавы МИД РФ Александр Панкин. Это произойдёт вопреки санкционному давлению со стороны США, заявил дипломат РИА Новости.

«МИД России намерен максимально этому способствовать», — сказал Панкин.

Дипломат отметил, что строительство газопровода задержалось из-за вмешательства США, которые продолжают цинично использовать зависимость мировой экономики от доллара в своих интересах.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре Панкин также отмечал, что санкции против «Северного потока — 2» не принесут результатов их инициаторам.

Читайте также: В МИД РФ заявили: США ничего не добьются атаками на «Северный поток — 2»