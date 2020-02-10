Оренбург, , 11:26 — REGNUM В Оренбурге недавно избранный глава города Владимир Ильиных принял ряд кадровых решений. Назначены четыре заместителя главы муниципалитета и глава Северного округа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Заместителем главы города по экономике и финансам стала Светлана Золотарева; замглавы по социальным вопросам — Елена Иванова; по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству — Михаил Серёгин и по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и транспорта — Татьяна Малышева. На должность главы Северного округа Оренбурга назначен Дмитрий Корнев.

Напомним, 6 февраля депутаты горсовета большинством голосов проголосовали за кандидатуру Владимира Ильиных на пост главы Оренбурга. Ранее он работал первым заместителем мэра. Стоит отметить, что фракция КПРФ (три депутата) отказалась участвовать в голосовании.

Конкурсная комиссия признавала победителями четырех кандидатов, чьи кандидатуры и предложила на согласование горсовету.

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