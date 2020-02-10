Москва, , 11:22 — REGNUM В Госдуме отметили упадок «стратегической мысли» США.

Как сообщало ИА REGNUM, США нашли препятствие для победы над Россией в случае войны. Американское издание Breaking Defense отмечает, что для Штатов естественным препятствием для победы в войне с Россией являются реки, в случае войны между США и РФ боевые действия будут происходить в Восточной Европе, где протекает много рек.

Реки окажутся особенно серьезной преградой для стратегического ракетно-ядерного оружия.

«Американская стратегическая мысль пробила очередное дно», — констатировал депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия») в Facebook.

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