Баку, , 11:21 — REGNUM Международные наблюдатели отметили демократичность и соответствие закону внеочередных выборов в парламент Азербайджана — Милли Меджлис. Об этом заявил глава наблюдательной миссии Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заместитель генсека организации Шерали Джонон 10 февраля на пресс-конференции в Баку.

Он назвал прошедшие выборы легитимными, прозрачными, достоверными и демократичными.

Российские наблюдатели также отметили открытость и демократичность выборов, чёткое следование закону, слаженность работы. Так происходилло на всех участках, заявила глава делегации от Совета Федерации России Лилия Гумерова.

Как сообщало ИА REGNUM, итоговая явка на парламентских выборах в Азербайджане 9 февраля составила 47,81%. Большинство в парламенте получает правящая партия «Новый Азербайджан», которую возглавляет президент страны Ильхам Алиев.

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