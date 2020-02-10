Канберра, , 11:12 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо изучает городское планирование в Канберре для строительства новой столицы государства, сообщает Antara.

Джоко Видодо вместе с исполнительным директором национального управления Канберрой Салли Барнс изучил город.

«Мы хотим получить представление о том, чем на самом деле является город Канберра», — заявил Джоко Видодо.

«Хорошие идеи будут взяты за основу для строительства новой столицы Индонезии. Хорошее управление, хорошая планировка города», — отметил президент.

Напомним, власти Индонезии планируют перенести столицу государства в провинцию Восточный Калимантан к 2024 году.

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