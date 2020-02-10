Киев, , 11:14 — REGNUM МВФ «выбивает» из правительства Украины повышение пенсионного возраста, заявил политический эксперт Владимир Кацман 10 февраля в эфире телеканала 112.ua.

«Они требуют от нашего правительства, чтобы те повышали пенсионный возраст», — рассказал он.

Кацман отметил, что Украине следует реформировать пенсионную систему — создать страховую пенсионную систему, которая позволит каждому человеку копить на пенсию.

«Вместо этого Мушак — советник главы правительства и Третьякова — председатель социального комитета Рады предлагают нам вообще самим позаботиться о себе, а министр социальной политики вообще говорит: «Вы о себе сами заботьтесь», — добавил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Елизавета Богуцкая заявила, что Украина не должна платить пенсии жителям Донбасса, поскольку у них могут быть «пророссийские настроения».

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