Киев, 10 февраля 2020, 11:14 — REGNUM МВФ «выбивает» из правительства Украины повышение пенсионного возраста, заявил политический эксперт Владимир Кацман 10 февраля в эфире телеканала 112.ua.
Кацман отметил, что Украине следует реформировать пенсионную систему — создать страховую пенсионную систему, которая позволит каждому человеку копить на пенсию.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Елизавета Богуцкая заявила, что Украина не должна платить пенсии жителям Донбасса, поскольку у них могут быть «пророссийские настроения».
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