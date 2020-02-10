Вашингтон, , 11:12 — REGNUM Политические соперники в Грузии, которые стремятся к демократии, должны пойти на компромисс. Такие выводы о процессах, происходящих в Грузии, написал член Конгресса США Адам Кинзингер 10 февраля на своей странице в соцсети Twitter.

Конгрессмен сообщил, что он встретился с председателем парламента Грузии Арчилом Талаквадзе и высоко ценит официальный визит в Вашингтон. Кинзингер также сообщил, что после этого он пообщался с представителями других политических грузинских партий.

«После встречи у меня состоялся диалог с различными партиями, вовлеченными в политический кризис в Грузии. Несмотря на то, что прогресс был достигнут, мне стало ясно, что между оппозицией и правящей партией остаются неразрешенные различия», — написал американский политик.

Он подчеркнул, что демократия «не легка», а протесты являются нормальным явлением и должны оставаться мирными. Также он призвал спорящие стороны в Грузии найти возможность договориться.

«В Грузии на компромисс должны пойти все стороны, участвующие в стремлении к демократии и свободе», — написал Кинзингер.

Как передавало ИА REGNUM, между властями Грузии и оппозицией идет спор о том, по какой схеме голосовать на выборах в парламент в 2020 году. По действующему законодательству это должно произойти по смешанной схеме, когда часть депутатов проходит в парламент по партийным спискам, а часть — по результатам голосования на мажоритарных округах.

Оппозиция требует ввести голосование только по партийным спискам, так как считает, что так правящая партия «Грузинская мечта» получит меньше голосов. В январе ряд конгрессменов, в том числе и Кинзингер, выразили беспокойство внутренними процессами в Грузии, в том числе и тем, что власти не проводят выборную реформу.

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