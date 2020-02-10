Москва, , 11:06 — REGNUM Международная обстановка становится более турбулентной, что требует от России более активных действий по поддержанию стабильности. Об этом говорится в телеграмме президента РФ Владимира Путина сотрудникам и ветеранам МИД, опубликованной 10 февраля пресс-службой Кремля.

Глава государства отметил эффективную работу МИД, которая позволила стабилизировать обстановку в Сирии, развить евразийскую интеграцию и внешние связи ЕАЭС, а также союзнические отношения в рамках ОДКБ, укрепить сотрудничество с Китаем, Индией, странами Евразии и Латинской Америки, Африки.

«Вместе с тем международная обстановка становится более турбулентной, а значит, требуются еще более активные действия, направленные на обеспечение стратегической стабильности, формирование справедливого миропорядка», — подчеркнул Путин.

В этих условиях Россия должна полностью задействовать свои позиции в Совете Безопасности ООН, ШОС и БРИКС, «Группе двадцати», АТЭС и других международных структурах, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля президент Путин поздравил российских дипломатических работников с профессиональным праздником.

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