Грозный, , 11:13 — REGNUM Фейковые страницы, якобы принадлежащие главе Чечни Рамзану Кадырову, активно распространяются в социальной сети Instagram. Обманутые подписчики практически под каждой из публикаций на этих страницах активно ведут обсуждения на различные темы, оставляют более тысячи комментариев. сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

Так, на одной из фейковых страниц, на которую подписано более 137 тыс. пользователей, объявлен конкурс, единственным условием которого является подписка на аккаунт. В качестве вознаграждения за это автор объявил 3 млн рублей.

«Злоумышленники используют имя главы Чеченской Республики для раскрутки своих аккаунтов. Информируем пользователей, что Рамзан Кадыров не имеет никакого отношения к данной странице», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Кадыров многие годы занимает лидирующие позиции в различных рейтингах, в том числе и по упоминаемости в соцсетях, и не нуждается в таком методе продвижения своих информационных ресурсов.