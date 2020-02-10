Катманду, , 10:58 — REGNUM Представители правящей в Непале Коммунистической партии предложили легализовать марихуану в стране. Об этом 10 февраля сообщает Associated Press.

Указанное предложение было подано 46 законодателями, об этом рассказал в комментарии журналистам агентства один из них — Бирод Хативада.

«Легализация марихуаны поможет бедным фермерам. Кроме того, большая часть западного мира уже сняла запрет на выращивание марихуаны, настало время и Непалу его снять», — отметил Хативада.

Предложение от коммунистов будет рассмотрено законодательным органом страны, после чего по нему будет принято решение.

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