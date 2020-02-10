Канберра, , 10:49 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо подчеркнул, что индонезийско-австралийское соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве (IA-CEPA) может способствовать открытости стран в области торговли, инвестиций и туризма, сообщает Antara.

«Самая очевидная вещь заключается в том, что мы хотим открытости, чтобы торговля, инвестиции и туризм между Индонезией и Австралией развиваются», — заявил президент Индонезии Джоко Видодо.

Ранее министр иностранных дел Индонезии Ретро Марсуди заявила, что 10 февраля президент Индонезии Джоко Видодо вместе с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном подпишут меморандум о взаимопонимании по плану действий IA-CEPA 2020−2024.

Ожидается, что Индонезия будет постепенно снижать импортные пошлины на 94% продуктов из Австралии. Взамен будет снята 100-процентная ввозная пошлина на товары из Индонезии.

Напомним, австралийские инвестиции в Индонезию в 2018 году достигли 597,4 млн долларов США. Между тем, торговля между Индонезией и Австралией в 2018 году составила 8,62 млрд долларов США, экспорт достиг 2,8 млрд долларов США, а импорт — 5,82 миллиарда долларов США. В Индонезии дефицит торгового баланса составил 3,02 млрд долларов США.

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