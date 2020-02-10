Минск, , 10:48 — REGNUM Подчеркивание руководителями Белоруссии того факта, что теперь нефть будет закупаться у России по мировым ценам, выглядит странно, для достижения такого соглашения вообще не требовались никакие переговоры, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 10 февраля, заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев, комментируя высказывания белорусских лидеров.

Как сообщалось ранее, президент Белоруссии перед началом переговоров в Сочи назвал их «моментом истины». По завершении переговоров первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что Белоруссия готова покупать у России нефть «по мировым ценам» и что никаких «эксклюзивных условий» власти Белоруссии не требовали.

« В понимании Лукашенко интеграция России и Белоруссии имеет смысл только в том случае, если он получает за это какие-то привилегии. И прежде всего — внутрироссийские цены.

На этих переговорах он вел себя как типичный спекулянт. Он вообще занимается экономикой только по тем направлениям, которые позволяют получать прибыль. Он ведёт себя как посредник.

Демонстративное подчеркивание того факта, что теперь нефть будет закупаться по мировым ценам, выглядит странно. Чтобы покупать нефть по мировым ценам, не надо было вообще ехать на переговоры.