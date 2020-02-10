Москва, , 10:47 — REGNUM Сегодня, 10 февраля, президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников МИД с профессиональным праздником — Днём дипломатического работника, сообщается на сайте Кремля.

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Президент отметил эффективную работу российского МИДа для стабилизации обстановки в Сирии, вывод на новый уровень диалога со странами Африки, укрепление сотрудничества с Китаем, Индией, государствами Латинской Америки и др.

«Российские дипломаты решительно защищают интересы Отечества. С честью выполняют свой долг, достойно решают непростые и ответственные внешнеполитические задачи», — подчеркнул Путин и пожелал сотрудникам МИД новых профессиональных успехов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин поставил приоритетные задачи перед российскими дипломатами.

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