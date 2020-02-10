Додома, , 11:03 — REGNUM Парламент Танзании принял законопроект о миротворческой деятельности восточноафриканской страны для разрешения конфликтов внесудебным путем. Об этом передает газета Nipashe.

По информации журналистов издания, закон будет регулировать различные аспекты миротворческой деятельности, а также разрешит затруднения, с которыми в последнее время столкнулось правительство Танзании в данной сфере.

Представляя законопроект в парламенте, министр конституции и юстиции Танзании Августин Махига заявил, что новый закон также санкционирует создание международного центра мирного урегулирования внутренних и внешних конфликтов.

Кроме того, по его словам, закон предоставит этой организации право объединять усилия с любыми международными кризисными центрами.

«Поправки направлены на укрепление системы миротворческой деятельности путем улучшения внесудебной системы разрешения конфликтов за счет создания законодательной базы для мирного урегулирования конфликтов путем соглашений и переговоров», — заявил Махига.

Он добавил, что в связи с законопроектом планируется внести поправки к статье 163 закона о специфике рассмотрения уголовных дел, в соответствии с которыми уголовные конфликты будет разрешено решать путем переговоров, если это будет одобрено пострадавшей стороной.