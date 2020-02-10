Москва, , 10:54 — REGNUM Дипломатия меняется вместе с развивающимся миром. Сегодня дипломатический работник должен быть универсальным специалистом, который умеет всё, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью Первому каналу 10 февраля, в День дипломатического работника.

По её словам, дипломатам теперь нужно быть более коммуникабельными не только в межличностном общении, но и в социальных сетях. Так, соцсети стали дополнительной возможностью оттачивать умение находить компромиссы. Дипломат должен уметь отвечать на агрессию, находить возможность коммуникации там, где она кажется невозможной.

Самое главное для дипломата, выезжающего за рубеж, — стать универсальным специалистом, подчеркнула Захарова. Если прежде сотрудник дипмиссии мог оставаться в рамках какой-то одной узкой специализации, то теперь он должен знать и международное право, и языки, иметь навыки общения в соцсетях, давать интервью, объяснять события, которые происходят в стране, где он находится.

Напомним, 10 февраля в России отмечают День дипломатического работника. Это праздник был установлен указом президента РФ в 2002 году.

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