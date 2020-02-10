Чебоксары, , 10:41 — REGNUM В Чувашии утверждён предельный размер расходования средств избирательного фонда кандидата и избирательного объединения при проведении выборов в органы местного самоуправления. Соответствующее постановление подписали председатель ЦИК Чувашии Александр Цветков и секретарь избиркома Сергей Тарасов, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Согласно документу, при проведении выборов в органы местного самоуправления предельный размер расходования средств избирательного фонда кандидата в депутаты не может превышать 3 090 000 рублей, а избирательный фонд объединения, выдвинувшего кандидатов по единому округу, — не более 61 800 000 рублей.

Что касается пожертвований, то у кандидата в депутаты представительного органа муниципального образования допустимый размер собственных средств определён в сумме 927 тыс. рублей, от юрлиц — 618 тыс. рублей, от физлиц — 154,5 тыс. рублей.

Добровольные пожертвования избирательным объединениям от юридических лиц могут достигать 12 360 000 рублей, от граждан — 3 090 000 рублей.

Напомним, 13 сентября в Чувашии пройдут выборы главы республики и в органы местного самоуправления, в том числе в городское собрание депутатов Чебоксар.