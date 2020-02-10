Киев, , 10:41 — REGNUM «Президент Украины Владимир Зеленский — очень умный», — заявил премьер-министр страны Алексей Гончарук в интервью изданию «Украинская правда», опубликованному сегодня, 10 февраля.

По мнению Гончарука, Зеленский имеет большой опыт работы в бизнесе, является «хорошим менеджером и достаточно мудрым человеком».

«Это та оценка, которую я постоянно на самом деле распространяю абсолютно во всех аудиториях», — уточнил глава правительства.

Также он заявил, что в настоящий момент президент и премьер Украины — «партнеры».

"У нас общая цель, и эта цель объединяет нас — в данном случае. Он (Зеленский), по моему мнению, умеет доверять людям и это еще одна черта, которой можно у него поучиться», — подчеркнул Гончарук.

ИА REGNUM напоминает, что в середине января на Украине была опубликована прослушка с закрытого совещания Гончарука с министрами экономического блока правительства и чиновниками Нацбанка. В ходе этой встречи премьер-министр заявил, что у президента Зеленского «очень примитивное понимание экономических процессов». Сейчас в интервью Гончарук подчеркнул, что он не давал оценку знаниям Зеленского и скандальная фраза была вырвана из контекста.