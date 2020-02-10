Москва, , 10:43 — REGNUM Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская («Единая Россия») пообещала пресечь деятельность мошенников, занимающихся обналичиваем «материнского капитала». Об этом она заявила 10 февраля, сообщает ИА REGNUM.

«После скандала с Алёной Водонаевой меня завалили письмами: «Материнский капитал можно обналичить!». Такие объявления висят в крупных и маленьких российских городах, и, похоже, никому до них нет дела. В интернете жулики тоже особо не прячутся: вбиваешь нужный запрос в поисковике — выпадают сотни сайтов с предложениями обналичить материнский капитал. В одном из писем объяснили, как работают такие мошеннические конторки. Деньги можно потратить, в основном, на жильё, да? Так они и покупают в какой-нибудь глухой деревушке покосившуюся «избушку на курьих ножках», а потом продают её сами себе. И, как говорят фокусники в цирке, алле-оп! Денежки на руках!», — отметила депутат.

По её словам, мошенники забирают себе в качестве гонорара 100−200 тысяч, а «клиенты» — отдают доверенность.

«И затем от вашего имени эти «болотные гоблины» смогут продавать имущество и оформлять кредиты. Ну, это как продажа души дьяволу — совсем не выгодная сделка, и вы в любом случае останетесь в дураках. Ладно, эти жулики и прощелыги — прокурора такими «кадрами» не удивишь. Но зачем с ними связываются родители, получившие материнский капитал? Жадность? Желание лёгкой халявы? Так эти напёрсточники обведут вас вокруг пальца в два счёта!» — подчеркнула Поклонская.

Депутат пообещала разослать депутатские запросы правоохранителям по поводу таких фирм, чтобы пресечь деятельность мошенников, наживающихся на помощи семьям от государства.

Как сообщало ИА REGNUM, по распоряжению президента России Владимира Путина, с 2020 года будут выплачивать материнский капитал при рождении первого ребёнка. После индексации он должен составить 466 тыс. 617 рублей. Ранее маткапитал полагался только при рождении второго и последующего ребёнка.

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