Токио, , 10:38 — REGNUM Сотрудник торгового представительства РФ в Японии, который якобы получил секретные данные от сотрудника телекоммуникационной компании Softbank, покинет страну в течение дня. Об этом 10 февраля сообщает Kyodo.

По данным агентства, он вылетит из токийского аэропорта Нарита. В посольстве РФ в Токио пока не располагают официальным комментарием на этот счет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Японии полицейские задержали 48-летнего сотрудника телекоммуникационной компании Softbank, который подозревается в хищении у компании секретных данных и продаже их сотруднику торгового представительства РФ в Токио.

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