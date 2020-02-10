Тбилиси, , 10:40 — REGNUM Лидер партии «Грузинская мечта» и крупный бизнесмен Бидзина Иванишвили постарается «украсть» голоса на выборах, и жителям Грузии надо мобилизоваться, чтобы этому противостоять. Такое заявление сделал экс-президент Грузии Михаил Саакашвили 10 февраля в эфире телеканала «Мтавари Архи».

«Что это за мобилизация — это самоорганизация людей, чтобы не позволить блатным парням и криминальным элементам терроризировать мирных людей», — сказал бывший грузинский президент.

Он также сообщил, что в школе был отличником, но «блатным парням» не позволял себя запугивать.

Как передавало ИА REGNUM, Саакашвили ранее объявил о создании штаба в Грузии по политической борьбе с властями, которые, по его мнению, зависят от Иванишвили.

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