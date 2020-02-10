Екатеринбург, , 10:32 — REGNUM Вспышка коронавируса в Китае сказалось на международных отношениях с КНР, но в данной ситуации не стоит отторгать от себя своих партнёров. Об этом заявил представитель МИД РФ в Екатеринбурге Александр Харлов, сообщает ИА REGNUM.

Харлов признал, что распространение коронавируса не могло ни сказаться на отношениях с КНР.

«Конечно, это влияет на развитие наших бизнес-контактов, культурных контактов, потому что это объективная ситуация и есть определенные ограничения», — сказал дипломат.

Многие страны сейчас дистанцируются от Китая, но эпидемии имеют свойство заканчиваться, напомнил представитель МИД РФ.

«Терять наших партнеров и друзей — это не совсем хорошее решение», — считает Харлов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее новый генконсул КНР в Екатеринбурге Цуй Шаочунь был помещён на карантин. 14 дней дипломат пробудет в своей резиденции.

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