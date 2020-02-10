Канберра, , 10:08 — REGNUM Генерал-губернатор Австралии Дэвид Харли выразил признательность Индонезии за ее вклад в борьбу с лесными пожарами, сообщает Antara.

«Мы очень благодарны Индонезии за помощь в борьбе с лесными пожарами в Австралии», — заявил Дэвид Харли в Доме правительства в Канберре.

«Именно в такие моменты важно, чтобы друг приходил на помощь», — отметил президент Индонезии Джоко Видодо в ходе беседы с генерал-губернатором Австралии.

«Мы будем продолжать укреплять экономические отношения, связи между общинами», — добавил Джоко Видодо.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Индонезия направила сотрудников гуманитарной помощи в Ричмонд для оказания помощи в борьбе с лесными пожарами в регионе.

Читайте ранее в этом сюжете: Индонезия направила сотрудников гуманитарной помощи в Австралию