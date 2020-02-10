Махачкала, , 10:20 — REGNUM Более 2,5 тыс. разведчиков Южного военного округа (ЮВО) приступили к проведению масштабного полевого выхода на Северном Кавказе и Закавказье. В учениях задействовано более 300 единиц военной техники, в том числе бронетранспортеры и бронированные автомобили, сообщили ИА REGNUM 10 февраля в пресс-службе ЮВО.

Занятия по огневой и тактической подготовке проходят на полигонах в Дагестане, Чечне, Северной Осетии и Южной Осетии. Военнослужащие отработают приемы и способы ведения разведки в сложной обстановке при любых погодных условиях как днем, так и ночью. Разведчики также выполнят задачи противодействия диверсионно-разведывательным группам условного противника.

Во время стрельб военные научатся поражать цели из вооружения БТР-82А, специальных снайперских винтовок «Винторез», пехотных пулеметов «Печенег», автоматов АК-74 и другого стрелкового оружия. В конце полевых занятий разведчики проведут тактико-специальные учения с применением беспилотных летательных аппаратов.

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