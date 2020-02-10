Владивосток, , 10:01 — REGNUM Нового министра здравоохранения губернатор Приморья Олег Кожемяко представил членам краевого правительства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

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Виктора Фисенко на посту министра крайздрава сменила главный врач поликлиники № 6 Владивостока Анастасия Худченко, её представили на еженедельном совещании в правительстве края. При этом глава региона отметил, что Анастасия Геннадьевна знает изнутри всю специфику работы первичного звена здравоохранения, умеет решать возникающие там вопросы.

«Анастасия Худченко отвечала за проект «бережливая поликлиника», у себя в учреждении создала комфортные условия — мы смотрели показатели, общались с пациентами и персоналом. Нет кредиторской задолженности, прикрепленное население довольно работой специалистов и качеством лечения, постоянно увеличивается число врачебного и среднего персонала, идёт приток молодых специалистов», — подчеркнул губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения Приморья Виктор Фисенко написал заявление на увольнение.