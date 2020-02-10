Лондон, 10 февраля 2020, 09:52 — REGNUM Развитие отношений между Россией и Великобританией оценил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в беседе с сайтом kp.ru.
По его словам, в отношениях между странами можно наблюдать редкие «проблески». Так, президент РФ Владимир Путин имел краткие встречи с премьер-министрами Терезой Мэй и Борисом Джонсоном.
Дипломат уточнил, что отношения между Россией и Великобританий «во всяком случае, перестали ухудшаться».
Как сообщало 31 января ИА REGNUM, Россия рассмотрит возможность подписания с Великобританией нового торгового договора после выхода последней из состава Евросоюза (Brexit).
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