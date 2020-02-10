Канберра, , 09:50 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо прибыл в официальную резиденцию премьер-министра Австралии Скотта Моррисона в воскресенье вечером, 9 февраля 2020 года, сообщает Antara.

Премьер-министр Скотт Моррисон тепло приветствовал президента Индонезии. Стороны провели беседу в сопровождении министров иностранных дел каждой страны, а именно Ретно Марсуди и Мэрис Пейн.

Президент Индонезии также встретился с генерал-губернатором Австралии Дэвидом Харли и его супругой Линдой Харли в Доме правительства в городе Канберра. Во время встречи генерал-губернатор выразил признательность за вклад Индонезии в борьбу с лесными пожарами, которые обрушились на Австралию.

Джоко Видодо также выразил готовность Индонезии продолжать поддерживать хорошие отношения с соседними странами, включая Австралию. Президент надеется на продолжение сотрудничества на взаимовыгодной основе в различных областях.

Напомним, визит президента Индонезии в Австралию приурочен к 70-летию дипломатических отношений между Индонезией и Австралией.

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