Сеул, , 09:53 — REGNUM Южная Корея может отказаться от участия в международных военных учениях Cobra Gold 2020, которые стартуют в Таиланде в конце февраля, из-за опасений распространения коронавируса. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

По их словам, окончательное решение об отказе или сокращении числа военных, которые примут участие в учениях, будет опубликовано на следующей неделе.

Известно, что Южная Корея намеревалась отправить в Таиланд батальон морской пехоты и восемь единиц гусеничных десантных машин-амфибий.

Отметим, что международные военные учения Cobra Gold, считающиеся одними из крупнейших в Азиатско-Тихоокеанском регионе, проходят под руководством США и Таиланда ежегодно с 1982 года. Южная Корея принимает участие в данных учениях с 2010 года.