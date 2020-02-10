10 февраля 2020 | Время чтения 4 мин

Станислав Тарасов, , 09:50 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

На Ближнем Востоке предпринимается попытка по-новому расставить фигуры на геополитической шахматной доске. После сообщений о росте инцидентов между американскими и российскими военными на северо-востоке Сирии, где располагается населенный пункт Эль-Камышлы, спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри выступил с заявлением, в котором призвал соблюдать соглашения о деконфликтации, которые «мы (США — С. Т.) с ними (Россией — С. Т.) заключили».

Напомним, что американские военные продолжают патрулировать северо-восток Сирии наряду с курдскими формированиями и охранять нефтяные месторождения, находящиеся под контролем курдов. Джеффри также выразил «озабоченность» складывающейся ситуацией в Идлибе, где действует группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Отметим, что после военных стычек турецких и сирийских военных, передает The Wall Street Journal, Россия и Турция отложили совместное патрулирование зоны безопасности на турецко-сирийской границе. В этой связи президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соглашения о прекращении огня, заключенные с Россией и Ираном, больше не соблюдаются. И здесь Джеффри предложил «оригинальную» идею, пересекающуюся с требованиями Турции. Как первый шаг ввести в Идлибе режим прекращения огня, как второй — сесть за стол переговоров, «решить проблемы с «Хайат Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), проблемы с представительством населения, которое не находится в Идлибе под правительственным контролем». Далее американский спецпредставитель предпринял еще один логический шаг. Он заявил, что в Вашингтоне отказались от требования смены сирийского правительства и ухода от власти президента Башара Асада. Однако его правительство должно «изменить свое поведение», хотя американские власти не отказываются от намерений и далее оказывать давление на Дамаск с помощью санкций.

Действительно, а с кем тогда вести переговоры? Попутно США заявили и о том, что не желают «давить и требовать вывода всех российских сил с территории Сирии». Но «мудрость» американской дипломатии этим не исчерпывается. В Вашингтоне хотели бы изменить политику Москвы в отношении Тегерана. Джеффри заявил следующее: «Я только скажу, что мы призываем Россию использовать все имеющееся у нее влияние на сирийское правительство и на Иран (потому что, в конце концов, эти три страны вместе воюют в Сирии) с тем, чтобы обеспечить вывод всех сил под командованием Ирана со всей территории Сирии в рамках решения, предполагающего отвод всех иностранных сил, за исключением российских, и возврат к ситуации 2011 года. Это решение мы считаем разумным, поэтому и обсуждали его с Россией. Что для этого потребуется — вопрос другой. Теперь что касается Израиля: мы понимаем, почему Израиль видит для себя реальную угрозу со стороны иранских систем большой дальности в Сирии. И мы полностью поддерживаем усилия Израиля по защите своей национальной безопасности». Кстати, на Западе выдвинули версию, согласно которой Россия якобы предложила идею обмена вывода иранских сил на ослабление американских санкций против Тегерана. Джеффри назвал такую попытку «сваливанием в одну кучу даже не мух и котлет, это сваливание в одну кучу мух и лопат».

На сирийском направлении просматривается стремление Вашингтона выйти на прямой диалог с Москвой, оставляя за скобками Анкару и Тегеран. То же самое наблюдается и в отношении Ирана. Недавно эту страну посетил с визитом верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. В его задачу входило изучение возможностей активизации посреднических усилий ЕС в организации диалога между Тегераном и Вашингтоном по ядерной программе. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что ему якобы удалось уговорить американцев и иранцев провести четырехстороннюю встречу по ядерной программе. Но миссия Борреля в Иран оказалась провальной. Ему заявили, что двусторонних переговоров с США не будет, любые переговоры должны были бы состояться в формате 5+1 (постоянные пять членов Совета Безопасности ООН + Германия), которые вели переговоры по ядерной сделке с Тегераном. Попутно иранцы заявили, что санкции должны быть сняты до новых встреч. И заметно, что США пытаются по отдельности расшатать астанинский альянс Россия — Турция — Иран, вычленить в нем слабое звено, еще более затянуть кризисный узел, чтобы дальше продолжать игру на Ближнем Востоке в своих интересах.

Вашингтону добиться смены правительства в Дамаске не удалось. С Ираном тоже ничего не получается. Перетащить Турцию на свою сторону возможно только в случае изменения политики в отношении курдов, что сопряжено с серьезной сменой вектора в ближневосточной политике. США в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) установили партнерские отношения с преимущественно курдскими группировками, известными как Демократические силы Сирии. Курды вели переговоры с сирийским правительством, но они часто оказывались безрезультатными. Хотя у Дамаска остается шанс в случае необходимости разыграть «курдскую партию», что беспокоит Турцию. Договориться с Россией, в руках которой, по словам директора Проекта транснациональных угроз Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Сета Джонса, «оказывается большинство карт для игры в Сирии», на основе идеологии «политических одолжений» тоже не реально. Даже с учетом того, что Москва имеет в Сирии определенные проблемы с Турцией и Ираном. Однако до серьезной ссоры дело между союзниками вряд ли дойдет, хотя ситуация на Ближнем Востоке остается неустойчивой. По мере того как доверие к американской политике в регионе снижается, нужно быть готовыми к самым разным сюрпризам.