Пхеньян, , 10:07 — REGNUM Ряд мероприятий, запланированных российским посольством в КНДР ко Дню дипломата, отменены из-за введённого в Пхеньяне карантина против коронавируса. Сообщение об этом опубликовано 10 февраля на странице дипмиссии в Facebook.

В посольстве указали, что власти КНДР ввели в отношении иностранных представительств в Пхеньяне жёсткий карантин. Из-за этого отменены приём по случаю Дня дипломатического работника и возложение цветов к могилам советских дипломатов, а также отложена церемония открытия памятной доски с именами дипломатов, работавших в загранучреждениях в Пхеньяне.

Российские дипломаты отметили профессиональный праздник возложением цветов к барельефу Героя России Андрея Карлова и прослушиванием поздравления главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Ранее северокорейские власти запретили иностранным дипломатам до 15 февраля покидать пределы дипмиссий и уезжать из страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля на территории КНДР заподозрили первый случай заболевания пневмонией нового типа.