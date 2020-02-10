Тбилиси, , 09:46 — REGNUM Оппозиция Грузии искажает смысл писем от членов Конгресса США с критикой в адрес грузинский властей. Так прокомментировал министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани итоги официальных встреч в Вашингтоне, сообщает пресс-служба грузинского МИД.

Глава дипломатического ведомства отметил, что политические оппоненты руководства Грузии неверно интерпретировали высказанную в письмах обеспокоенность, как завершение грузино-американского стратегического партнерства.

«Все это классический пример введения общественности в заблуждение», — заявил Залкалиани.

Напомним, после ряда писем из Конгресса США с резкой критикой внутренней политики Грузии, руководство в Тбилиси приняло решение отправить в Вашингтон делегации, которые должны были объяснить представителям законодательного органа, как обстоят дела в Грузии «на самом деле». После ряда официальных встреч ряд конгрессменов США озвучили положительную оценку курса Грузии, в том числе и те, кто ранее подписал письма с критикой.

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