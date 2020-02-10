Токио, , 09:39 — REGNUM Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги планирует встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях международной конференции по безопасности в Мюнхене, которая пройдет с 14 по 16 февраля. Об этом 10 февраля сообщает агентство Kyodo со ссылкой на заявление главы японского внешнеполитического ведомства.

Мотэги выразил надежду на то, что встреча с Лавровым «позволит им углубить и продвинуть вперед двусторонний диалог». При этом японский министр отметил, что это будет также касаться заключения мирного договора.

Кроме того, глава японского МИД также планирует в Мюнхене встретиться с госсекретарем США, в также главами МИД Ирана и Южной Кореи.

Напомним, последний раз Лавров и Мотэги встречались 19 декабря 2019 года в Москве. Центральным вопросом этой встречи стала тематика мирного договора по итогам Второй мировой войны.

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