Канберра, , 09:34 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо встретился с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном в Канберре, сообщает информационный портал Detik.

Министр транспорта Индонезии Буди Карья Сумади сопровождал президента Джоко Видодо во время рабочего визита в Австралию.

Одним из вопросов для обсуждения стало укрепление двустороннего сотрудничества в сфере авиаперевозок. Ожидается, что укрепление сотрудничества в области воздушных перевозок будет способствовать развитию туризма, торговли и промышленности.

В ходе встречи Индонезия представила несколько предложений о сотрудничестве в области авиаперевозок. Среди них — дальнейшие дискуссии об упрощении пропускной способности во всех городах Австралии и Индонезии.

Индонезия также инициировала укрепление сотрудничества с Австралией в сфере развития кадровых ресурсов.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Индонезии и Австралии подписали декларацию о намерениях в отношении цифровой дипломатии и трехстороннего сотрудничества.

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