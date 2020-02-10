Москва, , 09:30 — REGNUM Правительство РФ направляет более 71 млрд рублей на единовременные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны по случаю юбилея Победы. Об этом заявил 10 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Он уточнил, что эти средства будут в апреле и мае доведены до получателей. Речь идёт о выплатах в размере 75 тыс. рублей.

Вице-премьер Татьяна Голикова добавила, что все выплаты ветераны получат автоматически, каких-либо заявлений от них не потребуется.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о выплате всем участникам Великой Отечественной войны и приравненным к ним категориям граждан по 75 тыс. рублей.

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