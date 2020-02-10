10 февраля 2020 | Время чтения 4 мин

Профессор литовского университета медицинских наук Рута Устинавичене так и говорит: последствия этого будут проявляться десятилетия, а попавшие в воздух и почву химические элементы и тяжелые металлы – прямой проводник к онкологии.

Олег Михайлов, , 09:27 — REGNUM Десятки добровольцев на литовской стороне Куршской косы в январе этого, 2019 года несколько дней подряд собирали выброшенное морем на берег неизвестное вещество, похожее на парафин. Местное агентство по охране окружающей среды без тени сомнений заявило — в загрязнении виновны Россия и производство в Калининградской области!

Раковая клетка Independent.co.uk

«Построенные в Калининградской области пять очистных сооружений бытовые стоки очищают недостаточно, если вообще это делают. А самое плохое, что неочищенные выбросы достигают Литвы», — а это уже литовский портал Delfi в апреле 2015 года пишет, как трудно жить с таким соседом-варваром, озаглавливая свой материал в лоб: «Подарок Калининграда Литве: такого не пожелали бы и врагу».

«Мирно прогуливающиеся по живописному побережью реки Ширвита в минувшие выходныеоказались поражены страшной картиной: вдоль реки плыли сотни и тысячи мертвой рыбы, а от воды исходил смрад», — это уже май 2014 года и выдержки из литовских СМИ. Виновника объявили сразу — отходы, погубившие всё живое, пришли из Калининградской области. Об этом в торжественном негодовании выступили сразу несколько чиновников от литовского минприроды.

В таком духе литовские как чиновники, так и политики вместе со СМИ ежегодно по нескольку раз обвиняют российскую Калининградскую область в различных экологических грехах. А если ещё прибавить гипотетическую угрозу от нефтяного месторождения, где работает платформа D6 от «Лукойла», то и вовсе полный кошмар! Литва в буквальном смысле, сообщают её жителям, живёт с непредсказуемым соседом, который выжжет эту территорию если не прямой военной оккупацией, то уничтожением природы.

***

В первую неделю января, пока россияне наслаждались праздничными выходными, на крупнейшем в Прибалтике целлюлозно-бумажном заводе Grigeo Klaipėda в портовой Клайпеде, проходил ночной рейд. Нагрянули прокуроры, полиция и природоохранники из Вильнюса. Сторож спал, и только это обеспечило успех операции. Лишние три минуты, говорили позже прокуроры, и ничего бы не нашли.

А нашли тайную замаскированную трубу, проход к которой и не успел закрыть спящий сторож. Её так тщательно спрятали, что в масштабах гигантского производства, без внезапного рейда, найти было решительно невозможно. По ней всё минувшее десятилетие (!!!) завод по ночам сливал отходы производства прямиком в Куршский залив, экономя на очистке десятки миллионов евро. Предварительный ущерб природе оценён в 60 млн евро.

Десять лет город тонул по ночам в смраде, жители некоторых районов уезжали ночевать на дачи — открыть окна в жару было просто невозможно.

Общественники представили шокирующие документы об отравленной воде в заливе, об уничтоженной экосистеме, ядовитой рыбе. Даже традиционное зимнее лакомство — корюшку — потреблять теперь боятся. Говорят, рыба светится по ночам.

Скандал в Литве не утихает и в эти дни, спустя месяц. Идут обыски, аресты имущества, предъявляются обвинения, точный ущерб экологии не подсчитан до конца. Одно ясно — это крупнейшее в истории экологическое нарушение.

Куршский залив Литва и Россия делят пополам. Этот уникальный водоём внесён во всевозможные международные реестры природного наследия, Куршская коса и вовсе под защитой ЮНЕСКО.

Как отреагировала Россия? В Калининграде власти созвали срочную пресс-конференцию, где выразили озабоченность событиями в Литве? Литовских дипломатов вызвали для вручения ноты? Связались с Вильнюсом и потребовали объяснений? Настаивали на присутствии российских экспертов на месте производства для совместного и прозрачного забора проб воды? Проверили воду в различных частях залива на российской территории?

Никак. Россия не отреагировала никак. Ни одного официального заявления ни от одного чиновника любого уровня. Для российских чиновников и ответственных за подобные происшествия этого случая попросту не было!

Ровно такая же реакция, вернее, её полное отсутствие, была и во время пожара крупнейшего в Прибалтике завода по утилизации использованных автомобильных покрышек в литовском Алитусе осенью 2019 года. Его тушили неделю, а в воздух выбросило тонны ядовитых веществ. В соседних лесах дохли звери и птицы. Обеспокоилась даже Эстония, которая от места пожара находится в 600 километрах и не имеет никаких границ с Литвой. Местные эстонские специалисты так и сказали: нас от загрязнения воздуха спасли только ветра — всё ушло в том числе и в соседнюю Калининградскую область. Власти российского эксклава и тут не дрогнули. Даже когда в Литве признали, что отходы могут попасть в Неман, а значит, прямиком доплыть до Калининградской области.

Профессор литовского университета медицинских наук Рута Устинавичене так и говорит: последствия этого пожара будут проявляться десятилетия, а попавшие в воздух и почву химические элементы и тяжелые металлы — прямой проводник к онкологии.

Но российские чиновники в Калининградской области оказались великодушными. Зачем ругаться с соседом, пусть травит. А мы онкоцентр построим.