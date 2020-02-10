Багдад, , 09:27 — REGNUM Протестующие в иракской провинции Ди-Кар перекрыли несколько дорог и мостов, об этом 10 февраля сообщает Kurdistan.ru.

Антиправительственные демонстрации также усилились в других крупных городах страны, преимущественно на юге, в частности в Басре, Кербеле, Наджафе, Миссане, Насирии, Дивании, Багдаде.

По данным журналистов, причиной недовольства манифестантов стало назначение главой правительства Мохаммеда Аллави. С точки зрения демонстрантов, данная кандидатура не отвечает народным чаяниям, а является креатурой политического класса страны.

Как передавало ИА REGNUM, акции протеста в Ираке продолжаются с октября 2019 года. Причиной недовольства граждан является падение уровня жизни, а также высокий уровень коррупции.

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