Оренбург, , 09:24 — REGNUM Львовские власти поступают в соответствии с известным изречением, которое приписывают советскому историку Михаилу Покровскому, — «История — это политика перевёрнутая в прошлое». На самом деле Покровский считал, что это недопустимо, отметила в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM профессор оренбургского института Московской государственной юридической академии, доктор политических наук, руководитель социологического центра «Общественное мнение» Галина Шешукова, комментируя скандал, который разразился из-за того, что на Украине львовские депутаты не согласовали передачу останков легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам в Россию.

«Предположение о том, что наш легендарный разведчик, Кузнецов, который уничтожал фашистских генералов, на самом деле ликвидировал европейских союзников Украины, кощунственно в контексте нашей общей исторической памяти. Я полагаю, что Михаил Зеленский, который ведет переговоры с Россией о дальнейшем обмене пленных поправит львовских депутатов и чиновников. Все-таки его главное предвыборное обещание — это завершить войну на Донбассе», — сказала Галина Шешукова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, широкий резонанс вызвали действия депутатов Львова, которых мэр призвал рассматривать вопрос передачи останков разведчика в Россию, в «рамках государственной политики». В итоге передача останков не согласована.

«Если это поможет освободить наших ребят из плена, однозначно мы будем двигать в фарватере политики нашего государства. Этот вопрос государственный», — цитируют слова мэра Львова Андрея Садового местные СМИ.

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