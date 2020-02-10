Париж, , 09:14 — REGNUM Посольство Китая во Франции предостерегает Париж от возможных «дискриминационных мер» в отношении китайской компании Huawei в рамках развертывания 5G во Франции, сообщает Le Figaro.

Ссылаясь в пресс-релизе на «недавние сообщения в нескольких французских СМИ», дипломатическое представительство предостерегает Париж.

«Мы глубоко потрясены и обеспокоены. Президент Эммануэль Макрон и другие высокопоставленные французские чиновники неоднократно подтверждали, что в вопросе 5G Франция не примет дискриминационные меры в отношении конкретной страны или компании и не исключит Huawei», — говорится в заявлении посольства Китая.

В конце января Европейский союз (ЕС) частично открыл свои двери компании Huawei для разработки сети 5G, бросив вызов США, которые обвиняют китайского производителя в шпионаже.

Посольство Китая во Франции также отмечает, что «если по соображениям безопасности французское правительство действительно должно наложить ограничения на операторов, то прозрачные критерии должны быть приняты ко всем предприятиям одинаково».

Напомним, посольство Китая во Франции сделало заявление через десять дней после того, как французский оператор Orange объявил, что продолжит сотрудничество с европейскими производителями оборудования Nokia и Ericsson для развертывания сети 5G в стране.