Чебоксары, , 09:00 — REGNUM В Чувашии назначен ещё один исполняющий обязанности премьер-министра. На эту должность назначена Алла Салаева, которая в предыдущей команде правительства уже работала вице-премьером без министерского портфеля, но через полгода была отправлена в отставку. Соответствующий указ подписал сегодня, 10 февраля, врио главы Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Алла Салаева назначена исполняющим обязанности заместителя председателя Кабинета министров Чувашии. До возвращения в региональное правительство она работала заместителем главы администрации Чебоксар, откуда также уходила 2015 году в Кабинет министров в качестве премьер-министра и вернулась спустя полгода, фактически не проявив себя ничем примечательным. Как и институт вице-премьеров без министерских портфелей.

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В столичной мэрии она курировала социально-экономический блок, вокруг которого в прошлом году разразился скандал из-за масштабной оптимизации: чиновники перед новым годом преподнесли юным чебоксарцам «подарок», заявив о закрытии шести детских библиотек (всего их 18). Этому предшествовали заявления об оптимизации в системе дополнительного образования и социально-культурной сферах. Первоначально чиновники ссылались на то, что бюджет Чебоксар в 2020 году недополучит 500 млн рублей неналоговых доходов, и решить вопрос планируется за счёт оптимизации. Затем муниципальные власти сослались на национальный проект «Культура».

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Первый вице-спикер Совета Федерации, экс-глава Чувашии Николай Федоров раскритиковал ликвидацию шести библиотек, отметив, что данный «подарок» — «хуже, чем преступление». По его словам, «это ошибка стратегическая, поскольку сокращение сети городских библиотек в первую очередь негативно отразится на жизни юных чебоксарцев», так как 89% посетителей библиотек в Чебоксарах — дети.

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