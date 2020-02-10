Иерусалим, , 09:02 — REGNUM Вооруженные силы Израиля заблокировали путь, по которому экспортировалась палестинская сельскохозяйственная продукция через Иорданию. Об этом 9 февраля сообщает Al Jazeera.

Официальной причиной подобного решения стали опасения, что насилие в регионе вновь может возобновиться, так как план президента США Дональда Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта вызвал бурю возмущения среди арабских стран.

Министр обороны Израиля Нафтали Беннет постановил перекрыть сухопутный переход через Иорданию — единственный прямой маршрут, связывающий Палестину с внешним миром.

Напомним, противоречия между Израилем и Палестиной в вопросе экономических отношений значительно обострились в сентябре 2019 года, когда Рамалла отказалась импортировать из еврейского государства говядину, желая ослабить зависимость от Тель-Авива.

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