Малабо, , 08:38 — REGNUM Президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого объявил, что богатая нефтью западноафриканская страна пожертвует 2 миллиона долларов США, чтобы помочь «братскому народу» Китая бороться со вспышкой коронавируса. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, решение было принято на заседании правительства и задумано как демонстрация «поддержки и солидарности» с одним из ключевых торговых партнеров Экваториальной Гвинеи. Две страны поддерживают тесные связи, и их президенты встречались в прошлом.

Как сообщают журналисты, решение президента Мбасого вызвало противоречивую реакцию в сети.

Хотя Экваториальная Гвинея является третьим по величине производителем нефти в Африке, более половины населения живет за чертой бедности, отмечают репортеры.