Исламабад, , 08:37 — REGNUM Правительство Пакистана проведет двухдневную международную конференцию, посвященную проблеме беженцев из Афганистана. Об этом 10 февраля сообщает Anadolu Ajansi.

Мероприятие состоится 17−18 февраля в Исламабаде, оно будет называться «40 лет присутствия афганских беженцев в Пакистане: новое партнерство для солидарности».

Конференцию откроет премьер-министр страны Имран Хан. В ней примут участие высокопоставленные чиновники из 20 стран мира, а также Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

«Это конференция пройдет в ответственный период, когда предпринимаются усилия по мирному урегулированию конфликта в Афганистане», — отмечают журналисты агентства.

Напомним, в настоящее время, по официальным данным, в Пакистане проживает порядка 2 млн 500 тыс. беженцев из Афганистана. большая их часть пребывает в приграничных провинциях Белуджистан и Хайбер-Пахтунхва.