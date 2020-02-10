Оренбург, , 08:52 — REGNUM Сценарист, поэт, журналист, председатель совета Оренбургского регионального отделения ВООПИиК Вера Арнгольд считает, что вопрос по передаче останков легендарного разведчика Николая Кузнецова родственникам необходимо решать на дипломатическом уровне. Об этом она заявила корреспонденту ИА REGNUM.

«То, что идёт торговля «костями», видит весь мир и все!» — отметила Арнгольд в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM и подчеркнула, что об этом должны знать и необходимо распространять такую информацию.

«Мертвые сраму не имут — есть такое выражение. Я — человек верующий и скажу так: наши души в руках Господа, не то что наши бренные останки. Так что, как бы ни было больно родным, они должны помнить об этом. Человек, который защищал Отечество ценой своей жизни, — велик в памяти. Вот это надо беречь! И помнить!» — сказала она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во Львове городские депутаты не согласовали передачу останков советского разведчика (в формулировке львовских властей — «агента НКВД») Николая Кузнецова его родственникам в Россию. Таким образом депутатский корпус отреагировал на призыв мэра рассматривать вопрос в «рамках государственной политики».

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